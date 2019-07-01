Başakşehir’de Azubuike tamam

Turuncu- Lacivertliler, geçen sezonun yarısını Çaykur Rizespor’da kiralık olarak geçiren Godson Azubuike’yi kadrosuna katıyor. Geçen yıl, Yeni Malatyaspor’dan Mısır’ın Pyramid takımına transfer olan ve yabancı sınırına takılan genç orta saha oyuncusunu Okan Buruk çok istiyordu. Yapılan uzun görüşmeler neticesinde birçok takımın transfer listesinde olan Nijeryalı’yla her konuda anlaşma sağlandığı ve imza aşamasına gelindiği bildirildi. Azubuike de kariyerine Türkiye’de devam etmeyi çok istiyor.