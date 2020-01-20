Medipol Başakşehir, kadrosunda yer alan 1990 doğumlu Tunay Torun ile karşıklıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Tunay Torun bu sezon hiç lig maçında görev yapmazken geçen sezon kiralık olarak Bursaspor'da 25 maçta görev yapmıştı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde,

Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun’a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.