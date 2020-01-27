Başakşehir'de ayrılık! Kerim Frei kiralandı..

Başakşehir'in kanat oyuncusu Kerim Frei, Hollanda Eredivisie takımlarından Emmen takımına satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.

27 Ocak 2020, Pazartesi 21:15 Son Güncelleme:
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Başakşehir'de ayrılık! Kerim Frei kiralandı..

Başakşehir'in 26 yaşındaki kanat oyuncusu Kerim Frei, Hollanda Eredivisie takımlarından Emmen'e satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı. Hollanda ekibi resmi twitter hesabından transferi duyurdu

Kerim Frei bu sezon 6 maç oynadı

Türkiye’de Beşiktaş, İngiltere’de Fulham, Cardiff City ve Birmingham City’de görev alan Kerim Frei, 2017’de Medipol Başakşehir’e transfer oldu. Bu sezon takımında forma şansı bulmakta zorlanan Kerim Frei, 6 maça çıktı. Eredivisie’de 20 haftada 22 puan toplayan Emmen, 12. sırada yer aldı

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