Başakşehir'in 26 yaşındaki kanat oyuncusu Kerim Frei, Hollanda Eredivisie takımlarından Emmen'e satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı. Hollanda ekibi resmi twitter hesabından transferi duyurdu

Kerim Frei bu sezon 6 maç oynadı

Türkiye’de Beşiktaş, İngiltere’de Fulham, Cardiff City ve Birmingham City’de görev alan Kerim Frei, 2017’de Medipol Başakşehir’e transfer oldu. Bu sezon takımında forma şansı bulmakta zorlanan Kerim Frei, 6 maça çıktı. Eredivisie’de 20 haftada 22 puan toplayan Emmen, 12. sırada yer aldı