Yakaladığı 8 puanlık farkla şampiyonluk hayaline kavuşmaya çok yakın olan Abdullah Avcı; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’yle içeride oynadığı son 10 maçta yalnızca tek yenilgi aldı, o da geçen sezon yarışta ağır yara aldığı, 2-0’le yenildiği Sarı-Lacivertliler’e karşı.

Deneyimli teknik adam bu kez işi sıkı tutuyor. Fenerbahçe engelini aşarak zirve yarışında en önemli virajı dönmek istiyor.

‘Ciddi ve zor bir maç’

Zorlu randevuya oyuncularını en iyi şekilde hazırlayan Avcı, “Fenerbahçe’yi bugünkü durumuyla değerlendirmemek lazım. Türk futbolunun önemli ve geri dönüşü olan bir takımı. Son derece ciddi ve zor bir müsabaka bizi bekliyor. Biz de hedef takımız, herkesin konsantrasyonu bize daha yüksek oluyor. Herkes kazanmak istiyor, onlar da kazanmak isteyecekler. Zor bir maç. Umarım en iyi şekilde hazırlanarak, daha hızlı düşünerek, oynayarak, pas yaparak bu maçı da kazanmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

3 eksik var

Öte yandan Başakşehir’de bu kritik mücadele öncesi 3 eksik bulunuyor. Sol bekler Clichy ve Alparslan Erdem’in yanı sıra devre arasında kadroya katılan forvet Demba Ba’nın sakatlıkları bulunuyor.

Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir'in son 10 iç saha maçı

15-12-2018 Galatasaray 1-1

03-11-2018 Beşiktaş 1-0

18-03-2018 Beşiktaş 1-0

11-02-2018 Fenerbahçe 0-2

18-11-2017 Galatasaray 5-1

30-04-2017 Beşiktaş 3-1

10-04-2017 Galatasaray 4-0

21-08-2016 Fenerbahçe 1-0

09-05-2016 Fenerbahçe 2-1

14-02-2016 Beşiktaş 2-2