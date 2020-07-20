Başakşehir’de 23 futbolcunun ilk şampiyonluğu

Medipol Başakşehir’in kadrosunda bulunan 28 futbolcunun 23’ü kariyerlerinde ilk kez Süper Lig’de şampiyonluk sevinci yaşadı.
Turuncu-lacivertli takımda, Edin Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Martin Skrtel, Junior Caiçara, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Robinho, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Volkan Babacan, Fredrik Gulbrandsen, Okechukwu Azubuike, Aziz Eraltay, Carlos Ponck, Miguel Vieira, Mert Vurak, Ahmet Said Kıvanç, Muhammet Arslantaş, Yunus Emre Baloğlu ve Muhammed Emin Sarıkaya, Süper Lig’de ilk kez şampiyonluk gördü.