Süper Lig 'de 37 puanla 5. sırada yer alan ve son olarak deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Başakşehir'de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Bugün Portekizli futbolcu Miguel Vieira ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, takımdaki diğer iki ismi kiralık olarak gönderdi. Başakşehir, Alya Toure ve Sekou Tidiany Bangoura'yı Danimarka 1. Lig takımlarından Jammerbugt'a 1,5 yıllığına kiraladıklarını açıkladı.

İstanbul ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Futbolcularımız Alya Toure ve Sekou Tidiany Bangoura, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Danimarka 1. Lig ekiplerinden Jammerbugt forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve iki futbolcumuz için hayırlı olmasını temenni eder, Alya Toure ve Bangoura’ya yeni kulüplerinde başarılar dileriz.