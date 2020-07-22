2014 yılında yeni ismiyle Süper Lig’de mücadele etmeye başlayan ve kısa sürede ligin söz sahibi takımlarından biri haline gelen Başakşehir; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor’un ardından 6. şampiyon olarak adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Aynı zamanda İstanbul’dan çıkan 4. şampiyon unvanın da sahibini elinde bulunduran Başakşehir’de takımın yarısından fazlası ise ilk kez şampiyonluk yaşadı.

13 futbolcu ilk kez

Turuncu-lacivertlilerde; Volkan Babacan, İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ponck, Aziz Eraltay, Berkay Özcan, Skrtel, Crivelli, Aleksic, Muhammet Arslantaş, Azubuike ve Ahmet Said Kıvanç görev aldıkları bir ülkenin en üst düzey liginde şampiyonluk kupası kaldıran ilk isimler oldu.

Ayrıca Edin Visca, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Gael Clichy, İrfan Can Kahveci, Martin Skrtel, Enzo Crivelli, Junior Caiçara, Robinho, Eljero Elia, Danijel Aleksic, Volkan Babacan, Berkay Özcan, Fredrik Gulbrandsen, Aziz Eraltay, Carlos Ponck, Okechukwu Azubuike, Mert Vurak, Miguel Vieira, Ahmet Said Kıvanç, Yunus Emre Baloğlu, Muhammet Arslantaş ve Muhammed Emin Sarıkaya ise Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan futbolcular olarak ön plana çıkıyor.

5 oyuncu daha önce ligde kupa kaldırdı

Başakşehir’de Süper Lig’de ilk defa mutlu sona ulaşanların yanı sıra bu duruma alışık olan oyuncular da var. Turuncu-lacivertli takımda Mehmet Topal daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile, Mert Günok 2 defa Fenerbahçe, Uğur Uçar 2 kez Galatasaray, Demba Ba ve Gökhan İnler ise 1’er kez Beşiktaş ile şampiyonluğa uzanmayı başardı.

Topal ve Ba lig tarihine geçti

Turuncu-lacivertlilerin elde ettiği bu şampiyonluk iki oyuncusunun da lig tarihine geçmesine neden oldu. Sezon başında takıma katılan Mehmet Topal ve geçtiğimiz sezon Başakşehir’e transfer olan Demba Ba, İstanbul ekibinde yaşadıkları şampiyonlukla adlarını Türk futbol tarihine yazdırdı.

2007-2008 sezonunda Galatasaray, 2013-2014’te Fenerbahçe’yle Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Topal, bunların aynısını Başakşehir ile de tekrarladı ve ligde 3 farklı takımla şampiyon olma başarısı gösteren ilk oyuncu unvanına erişti.

Demba Ba ise 2016-2017 sezonunda Beşiktaş’la yaşadığı şampiyonluğa bir de Başakşehir’le aldığı kupayı ekleyerek; ligde iki farklı takımda şampiyonluk kazanmış beşinci yabancı futbolcu oldu.

İHA