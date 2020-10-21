Başakşehir yurda döndü

Turuncu lacivertli takım Süper Lig'in 6'ncı haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla başlayacak.

BAŞAKŞEHİR'İN YOĞUN FİKSTÜRÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda RB Leipzig'e 2-0'lık skorla mağlup olan turuncu lacivertli takım akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Süper Lig'in 6'ncı haftasında cumartesi günü kendi sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Başakşehir, hemen sonrasında 28 Ekim Çarşamba günü Paris Saint Germain'i ağırlayacak. 1 Kasım Pazar günü Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor deplasmanına çıkacak olan turuncu lacivertliler, 4 Kasım Çarşamba günü İngiliz devi Manchester United'ı İstanbul'a konuk edecek. 8 Kasım Pazar günü ligde Gençlerbirliği ile karşılaşacak Başakşehir, yoğun bir temponun ardından milli takım arasına girecek.

CAİÇARA ÜZDÜ

RB Leipzig ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısında sakatlık yaşayan sağ bek Caiçara'nın sakatlığı takımda üzüntü yaşattı. Brezilyalı bek sedye ile sahayı terk ederken durumunun ciddi olabileceği öğrenildi. Brezilyalı oyuncunun tedavisine de hemen başlandı.

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,(DHA)