Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) - Medipol Başakşehir, Avusturya'nın Salzburg şehrindeki kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Kampın 5'inci gününde akşam antrenmanına dinamik ısınmayla başlandı. Tam takım pas oyununun ardından dar alanda top kapma çalışması yapıldı. Dar alanda pas oyunuyla idman sona erdi. İzinli olan Joseph Attamah antrenmana katılmadı. Tedavisi devam eden Alexandru Epureanu ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Turuncu lacivertli ekip, yarın TSİ 12.00 ve 18.30'da basına açık yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.



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