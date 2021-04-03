Süper Lig 'in 32. haftasında galibiyete acil ihtiyacı olan iki takım kozlarını paylaşacak. Kabus gibi bir sezon geçiren Başakşehir, tam 10 maçtır 3 puan hasreti çeken Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Son 13 maçta sadece 1 kez kazanan son şampiyon, Malatya engelini aşıp nefes almak istiyor. Konuk ekip ise İrfan Buz'la ilk galibiyetini kritik deplasmanda almanın hesaplarını yapıyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

4 Nisan Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Başakşehir - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Cemali, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Aleksic, Crivelli

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Wallace, Hafez, Ahmet, Acquah, Fofana, Mustafa, Adem, Tetteh

90 dakika öncesi iki takımda da önemli eksikler göze çarpıyor. Başakşehir'de sakatlıkları devam eden Mbombo, Caiçara, Rafael, Duarte ve Hasan Ali Kaldırım maçta forma giyemeyecekler. Malatyaspor'da ise Olcay ile Zeki sakatlığı, Hadebe ise kart cezası nedeniyle görev alamayacak isimler.