Başakşehir - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Medipol Başakşehir, Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Başakşehir ikinci yarının ilk maçında Sergen Yalçın'ın görevden ayrıldığı Yeni Malatyaspor ile üç puan mücadelesi veriyor. Başakşehir rakibini yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde.

İLK YARIDA TAM 4 GOL...

Ev sahibi takım mücadeleye fırtına gibi başladı ve ilk yarıyı 4-0 önde kapattı. Başakşehir'in gollerini 22' Edin Visca, 28' Demba Ba, 34' İrfan Can Kahveci ve 40' Mahmut Tekdemir kaydetti.

Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 17.00’de başlayan karşılaşmayı, hakem Serkan Tokat yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir - Yeni Malatyaspor 11'ler...

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Elia, Crivelli, Demba Ba

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin Yalçın, Acquah, Guilherme, Bifouma, Fofana, Jahovic

Ligde oynadığı son iki maçı kazanan turuncu-lacivertli takım, son 15 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 33 puanla ikinci sırada girdi.

Medipol Başakşehir’de sakatlığı geçen Martin Skrtel, teknik direktör Okan Buruk’un forma vermesi halinde oynayabilecek duruma geldi. İstanbul ekibinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran BtcTurk Yeni Malatyaspor ise Süper Lig’de 24 puanla 8. sırada yer alıyor.







