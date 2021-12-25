Spor Toto Süper Lig 'in 19. haftasında Trabzonspor , Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Turuncu-Lacivertliler'in teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un geniş ve etkili bir kadroya sahip olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Trabzonspor seri yaptı ama biz de seri yaptık. Çok iddialı bir maç olacak. Eksikleri var ama Trabzonspor kaliteli ve geniş bir takıma sahip. Bu eksiklerini değerlendirmek isteriz. Özellikle stoperleri yok. Hızlı oyun ve hızlı geçişlerle sahayı kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.