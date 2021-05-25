Başakşehir, Volkan Babacan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

2014 yılından beri Başakşehir'de forma giyen, 2019/20 sezonunda şampiyonluk yaşayan Volkan Babacan, İstanbul ekibinde futbol kariyerine devam edecek. 32 yaşındaki tecrübeli kaleci, 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Bu sezon Başakşehir'de 22 resmi maçta görev alan Volkan, 35 kez de A Milli Takım formasını giydi.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, milli futbolcularımızdan Volkan Babacan ile üç yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2014 yılından bu yana formamızı giyen ve yaşadığımız şampiyonluk sevinci de dahil olmak üzere birçok başarımızda ailemizin sembol isimlerinden biri olan Volkan Babacan ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Tecrübeli kalecimize kulübümüzde nice başarılar diliyoruz.