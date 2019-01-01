Başakşehir Visca için Fenerbahçe'den dünyaları istedi

Ali Koç, Edin Visca için Göksel Gümüşdağ ile görüşmelere başladı. Gümüşdağ kapıyı yüksekten açıp, 15 milyon Euro istedi. Koç, Ersun Yanal’ın çok istediği Boşnak yıldız için pazarlıkları sıkı bir şekilde sürdürecek.

01 Ocak 2019, Salı 10:36
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Başakşehir Visca için Fenerbahçe'den dünyaları istedi

Fenerbahçe, Edin Visca ile senelik 2.5 milyon Euro’dan 3.5 yıllık sözleşme için el sıkıştı. Başakşehir ile de görüşmeler resmen başladı. Sarı-Lacivertliler’in başkanı Ali Koç, Başakşehir’in patronu Göksel Gümüşdağ ile ilk teması kurdu.

Başkanların görüşmesinde Gümüşdağ kapıyı çok yüksekten açtı. Başakşehir’in başkanı, “Edin Visca’yı satarız ama bedeli 15 milyon Euro (90 milyon TL)” diyerek Ali Koç’u şaşırttı. Sarı- Lacivertliler’in bu rakamı ödemesi mümkün değil.

Yeni teklif gidecek

Ancak Ali Koç, Ersun Yanal’ın çok istediği Visca’dan vazgeçmedi. Başkan, yeni bir teklif hazırlamak için kolları sıvadı. Koç, takası da içeren bir öneriyle Başakşehir’in kapısını bir kez daha çalacak. Sarı- Lacivertliler’in en önemli kozu; Başakşehir’de en az kazananlardan biri olan Visca’nın Fenerbahçe’ye gelmek istemesi.

Hakan Ateşler

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