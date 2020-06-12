Başakşehir ve Sivasspor’un şampiyonluk şansı beklenenden yüksek!

Ligin flaş iki takımı Başakşehir ve Sivasspor farklı takımlar olsa da hedefleri Süper Lig şampiyonluğu! ! Peki bu iki takımın şansları nasıl, Sivasspor ve Başakşehir’i neler bekliyor? Hepsi ve daha fazlası sizler için hazırladığımız “Durum Raporu”nun sezon finalinde!

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik youtube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.