Başakşehir ve Konyaspor, Everton Felipe için yarışta

Ara transfer dönemi yaklaşırken, Süper Lig kulüpleri de çalışmalarını hızlandırdı. Ocak ayında kadrolarını güçlendirmek isteyen ekipler şimdiden kolları sıvadı, oyuncu arayışlarına start verildi. Bu doğrultuda da birçok isim kulüplere önerilmeye başlanırken, Başakşehir ve Konyaspor 'un, Everton Felipe için yarışa girdiği öğrenildi.

Ülkesi dışına çıkmadı

Sezon başında Sao Paulo'dan, Sport Recife'e transfer olan 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun da artık Avrupa'da futbol oynamak istediği öğrenildi. Henüz ülkesi dışında futbol oynamayan genç futbolcunun artık yeni bir maceraya hazır olduğu ve Türkiye'ye de sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Cüzzi bir bonservisle...

2022 Aralık ayında sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcunun ayrılık isteği nedeniyle Sport Recife'in pazarlıklarda elinin zayıflayacağı ve cüzzi bir bonservis miktarıyla Everton Felipe'nin transferine onay verecekleri de belirtiliyor. Genç futbolcunun maaş talebinin de senelik 400 bin Euro olduğu öğrenildi.