Formasını giydiği İtalyan ekibi Roma'da kalmak istemesine rağmen yeni sezon kadrosunda kendisine yer bulması zor aktarılan Davide Santon için Türk kulüpleri büyük bir transfer yarışı veriyor. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği oyuncu için Başakşehir'in de devrede olduğu aktarıldı.

Sky Sport'un haberine göre Roma'nın yollarını ayırmayı planladığı Santon için iki Türk takımı Başakşehir ve Beşiktaş transfer yarışı vermekteler.

Kariyerinde Inter ve Newcastle gibi önemli ekiplerin de formasını giyen 29 yaşındaki oyuncunun Roma ile olan sözleşmesi 2022'de sona erecek.