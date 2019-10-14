Almanya Bundesliga 2 takımı St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımından dolayı Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığını ve A Takım'la antrenmanlara katılmayacağını açıkladı.

St. Pauli açıklamasında "Taraftarlar, kulüp üyeleri ve tüm dostlarımızla yapılan uzun tartışmalardan sonra Türkiye'deki algı ve tutumu da diğer kültürlerden ayırmamalı ve farklılaştırmamamız gerektiğinin farkına vardık. Şüphesiz savaş eylemlerini reddediyoruz. Savaş ve buna dair olan dayanışma temelde kulübün değerleri ile çelişiyor. Mevcut sözleşmesi geçerli. Tüm tarafları korumak için Cenk'e St.Pauli tarafından bir eğitim verilecek ve misafir edilecek." ifadelerini kullandı.

Kulüplerden destek

Bu açıklamanın ardından kulüplerimiz harekete geçti ve 25 yaşındaki futbolcu için destek mesajları attılar.

Alanyaspor attığı tweette "Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek sonrası, kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'in yalnız olmadığını belirterek, "Oyuncumuzun yanındayız ve destekçisiyiz" dedi." ifadelerini kullandı.

Cenk Şahin'e altyapısından yetiştiği Başakşehir'den de destek mesajı geldi ve "Come back home Enver Cenk Şahin" ifadesi kullanıldı.



