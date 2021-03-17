Başakşehir uzatmalarda yıkıldı

Başakşehir'de şampiyon teknik direktör Okan Buruk'la yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Aykut Kocaman, İstanbul ekibinin kötü gidişatına, 'Dur' diyemedi. Kocaman yönetimindeki Turuncu-Lacivertliler, ligde çıktığı 8 maçta 5 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde ederek, düşme hattına kadar geriledi. Başakşehir'in elinde sadece kupa kaldı. En azından kupada şampiyonluk hedefleyen İstanbul temsilcisi, yarı finalde Kara Kartal ile kapıştı. Ligde de son olarak Beşiktaş'a mağlup olan Aykut Kocaman'ın öğrencileri, Siyah-Beyazlılar karşısında 2-0'dan geri döndü, maçı uzatmalara taşıdı. Ancak İstanbul ekibi, maçı 3-2 kaybetti, kupaya yarı finalde veda etti.

6 değişiklik yaptı

Ligde pazar günü düşme hattındaki rakiplerinden biri olan Denizlispor ile kozlarını paylaşacak olan Başakşehir, Beşiktaş karşısında 6 değişikliğe gitti. Turuncu-Lacivertliler'de, ligde oynadıkları Beşiktaş mücadelesinde sahada yer alan Volkan Babacan, Mehmet Topal, Aleksic, Giuliano ve Crivelli kupada yedek soyundu, Rafael ise kadroda yer almadı. Aykut Kocaman'ın ekibinde bu 6 isim yerine Mert Günok, Edin Visca, Demba Ba, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner ve Youssuf Ndayishimiye, ilk 11’de sahaya çıktı.



