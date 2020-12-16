Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, kupa mücadelesine 5. turda çıkacak. Turgutluspor'u konuk edecek Başakşehir rakibini yenerek üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Başakşehir - Turgutluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma, saat 18.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek. Aspor'dan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kupanın 3. turunda Sarıyer'i deplasmanda 4-2 yenen Turgutluspor, 4. turda ise Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a deplasmanda 2-1 üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan 5. turda karşılaşmayı kazanan ekip, son 16 turuna yükselecek. Normal süre ve uzatma bölümünde beraberlik olması halinde tur atlayacak ekip, penaltı atışları sonucunda belli olacak.