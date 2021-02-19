Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir’e konuk olan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, eski takımına karşı Gaziantep maçı kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı. Avcı, Uğurcan Çakır, Anthony Nwakaeme, Marlon Rodrigues’in yokluğunda genç oyunculara şans verdi. Uğurcan’ın yerine kalede Kağan Moradaoğlu’na eldivenleri teslim eden Avcı, defansın solunda Faruk Can Genç’e, orta sahada ise Yunus Mallı’ya forma verdi.





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Kağan Moradaoğlu ilk profesyonel maçına çıktı

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut’un yokluğunda Trabzonspor’un kalesini koruyan 2003 doğumlu oyuncu Kağan Moradaoğlu ilk resmi maçına Medipol Başakşehir deplasmanında çıktı. Böylelikle ligin en genç oyuncuları arasına giren Kağan lig tarihinde Trabzonspor’un kalesine geçen en genç futbolcu oldu.

- Yunus Mallı ilk kez 11'de

Trabzonspor’un devre arasında Wolfsburg’tan kadrosuna kattığı Yunus Mallı, bordo-mavili formayla ilk kez on birde görev aldı. Trabzonspor’da üç maçta oynayan Yunus, toplamda 13 dakika forma giydi.

Egemen Korkmaz kulübeye geri döndü

Medipol Başakşehir ile oynanan Süper Kupa maçında kırmızı kart gören Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, 4 maçlık cezasını tamamlayarak yeniden kulübeye döndü. Başakşehir maçıyla cezası dolan Korkmaz başka bir Başakşehir karşılaşmasında görev alanında yer aldı.