Başakşehir - Trabzonspor maçı sonrası | Mehmet Topal: Bize yakışmıyor

Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir'de kötü gidişat devam ediyor. Süper Lig'de 18. sırada yer alan İstanbul ekibi son olarak sahasında Trabzonspor'a 1-0 kaybetti. Bu maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan takımın tecrübeli kaptanı Mehmet Topal, "Hepimizin şapkayı önüne koyma vakti geldi. Bulunduğumuz pozisyon bize yakışmıyor. Sanırım hepimiz hala şampiyonluk rehavetindeyiz. Haftalar çok çabuk geçiyor, hepimiz sorumluluk alıp mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullanarak artık çıkışa geçmeleri gerektiği mesajını verdi.