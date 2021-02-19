Başakşehir - Trabzonspor maçı sonrası | Mehmet Topal: Bize yakışmıyor
Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynadığı Trabzonspor maçından 1-0 mağlup ayrılan Başakşehir'de tecrübeli futbolcu Mehmet Topal, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Topal, bulundukları pozisyonun kendilerine yakışmadığını belirtti.
Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir'de kötü gidişat devam ediyor. Süper Lig'de 18. sırada yer alan İstanbul ekibi son olarak sahasında Trabzonspor'a 1-0 kaybetti. Bu maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan takımın tecrübeli kaptanı Mehmet Topal, "Hepimizin şapkayı önüne koyma vakti geldi. Bulunduğumuz pozisyon bize yakışmıyor. Sanırım hepimiz hala şampiyonluk rehavetindeyiz. Haftalar çok çabuk geçiyor, hepimiz sorumluluk alıp mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullanarak artık çıkışa geçmeleri gerektiği mesajını verdi.