Başakşehir-Trabzonspor maçı sonrası kavga

Süper Lig'in 9. hafta kapanış maçında Başakşehir sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Maç sonunda Başakşehir tribünündeki Başakşehirli ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı.

28 Ekim 2019, Pazartesi 22:07
- A +
Başakşehir-Trabzonspor maçı sonrası kavga

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Başakşehir'le Trabzonspor kozlarını paylaştı. Trabzonspor, lider Alanyaspor’un puan kaybettiği haftada kazanarak zirveye ortak olmak isterken Başakşehir'den puanı 90+6'da kaptı.

Trabzonspor, 61. dakikada Sturridge'le golü bulurken, Başakşehir 66'da Visca eşitliği yakaladı, 79'da Skrtel'le öne geçti. Skoru belirleyen gol ise maçın bitmesine saniyeler kalan Sörloth'dan geldi.

Mücadelenin ardından Başakşehir tribünündeki Başakşehirli ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı. İlk önce tribünlerde yaşanan kavga daha sonra stadyum içinde de devam etti. İki taraf kavgaya iç bölümde devam ettiler. Güvenlik güçleri olaya anında müdahalede bulundu.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...