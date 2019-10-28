Başakşehir-Trabzonspor maçı sonrası kavga

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Başakşehir'le Trabzonspor kozlarını paylaştı. Trabzonspor, lider Alanyaspor’un puan kaybettiği haftada kazanarak zirveye ortak olmak isterken Başakşehir'den puanı 90+6'da kaptı.

Trabzonspor, 61. dakikada Sturridge'le golü bulurken, Başakşehir 66'da Visca eşitliği yakaladı, 79'da Skrtel'le öne geçti. Skoru belirleyen gol ise maçın bitmesine saniyeler kalan Sörloth'dan geldi.

Mücadelenin ardından Başakşehir tribünündeki Başakşehirli ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı. İlk önce tribünlerde yaşanan kavga daha sonra stadyum içinde de devam etti. İki taraf kavgaya iç bölümde devam ettiler. Güvenlik güçleri olaya anında müdahalede bulundu.