Trabzonspor, Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir’e konuk olacak. Süper Lig’de son 6 maçını kazanan Bordo Mavililer, Başakşehir’i mağlup etmesi halinde galibiyet serisini 7’ye yükselterek son 17 sezonun en iyi serisini yakalayacak. Cezalı, sakat ve koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle 11 oyuncusu eksik olan Trabzonspor, buna rağmen ligde sıkıntılı günler geçiren rakibi karşısında maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Ligde son 7 maçını kazanamayan Başakşehir ise kötü gidişata formda rakibi karşısında son vermeye çalışacak. Bordo-Mavililer’de 7’si korona pozitif olmak üzere toplam 11 eksik var. Başakşehir’de ise tam 10 oyuncu sakat. Her iki takım da önemli yıldızlarından yoksun şekilde 3 puan mücadelesi verecek.

Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19 Şubat Cuma günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikayı Halil Umut Meler yönetecek. Maçın canlı skor takibi ise haberimizde olacak.

Başakşehir - Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Mert, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Youssouf, Azubuike, Deniz, Berkay, Guldbrandsen, Crivelli

Trabzonspor: Kağan, Kamil Ahmet, Edgar, Hugo, Faruk Can, Berat, Flavio, Bakasetas, Ekuban, Afobe (Yunus), Djaniny

21 eksikli maç!

Zorlu 90 dakika öncesi her iki takımın eksiklerinden neredeyse 2 tane 11 çıkıyor! Trabzonspor’da tam 7 futbolcu, korona virüs testleri pozitif sonuçlandığı için kadroda yok. Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen sakat. Fırtına’nın kilit ismi Nwakaeme de kart cezalısı. Başakşehir’de ise 10 oyuncunun tedavisi sürüyor. Visca, Chadli, Ömer Ali, Aleksic, Giuliano, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Bolingoli, Caiçara ve Mete Kaan’ın sakatlığı bulunuyor. Bu isimlerin, 21 kişilik maç kadrosunda yer almaları beklenmiyor. Hem Abdullah Avcı hem de Aykut Kocaman, sahaya sürecekleri 11 konusunda sıkıntı yaşarken, esas problem yedek kulübelerinde. Her iki teknik adamın çok az hamle yapma şansı var.

Eldivenler Kağan Moradaoğlu’nda olacak

Bordo-Mavili takımda toplam 7 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıkarken, en büyük sıkıntı kalede yaşanıyor. Trabzonspor’un 3 file bekçisi, sağlık problemleri yüzünden izolasyon ve tedavi sürecinde bulunduğu için bu akşam eldivenler Kağan Moradaoğlu’nda olacak. 18 yaşındaki Kağan, A takımla ilk karşılaşmasına çıkacak. 3 gündür teknik heyetin yakından ilgilendiği ve Başakşehir maçına özellikle psikolojik olarak hazırladığı genç kaleci, bu akşam tarihe geçecek. Kağan, Trabzonspor’un kalesini koruyan en genç isim olacak. Arda Akbulut, 19 Şubat 2109’da Galatasaray deplasmanında 18 yıl 1 ay 11 günlük iken eldivenleri takmıştı. Kağan ise 18 yıl, 1 ay, 10 günlük iken yani 1 günlük farkla rekorun yeni sahibi olacak.

Sakatlıktan A takıma...

Geçen sezon ciddi bir omuz sakatlığı yaşayan ve yaklaşık 6-7 ay tedavisi süren Kağan, sezon başından bu yana A takımla çalışıyor. 1.93 boyundaki genç file bekçisi, soğukkanlı yapısı ve yakın mesafe kurtarışlarıyla öne çıkıyor. Öte yandan Kağan’ın yedeği olarak altyapıdan Hakan Aydın ve Adem Ağaoğlu, Başakşehir maçının kafilesine dahil edildi.

Faruk Can Genç 11'de olabilir

Kaleci Kağan’ın ardından Başakşehir maçının 11’inde bir genç daha yer alabilir: Faruk Can Genç. 21 yaşındaki sol bek antrenman performansıyla dikkat çekerken, ilk 11’de çıktığı Türkiye Kupası’ndaki Adana Demirspor karşılaşmasında da geleceğe dönük olumlu sinyaller vermişti. Teknik direktör Abdullah Avcı, bek bölgesinde yaşanan problem nedeniyle Faruk’a ‘Hazır ol’ dedi. Faruk’un maça yedek başlaması halinde ise solda Kamil Ahmet, sağ bekte Hüseyin Türkmen olacak.

17 sene sonra 7’de 7 fırsatı

Karadeniz ekibi, Başakşehir deplasmanından galibiyetle ayrılması durumunda son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak. Ligde 9 maçtır kaybetmeyen ve son 6 maçını kazanarak geçen yılki seriye ulaşan Bordo-Mavililer, 7’de 7 peşinde. Son olarak 2003-04 sezonunda 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan Karadeniz ekibi, sonrasındaki sezonlarda üst üste 6 karşılaşmadan fazla kazanamadı.

Fenerbahçe öncesi stoperler sınırda

Trabzonspor’un stoperleri Edgar Ie ve Vitor Hugo, Başakşehir maçına ceza sınırında çıkacak. Her iki futbolcu da sarı kart görmesi durumunda, Fenerbahçe derbisini kaçıracak. Geçen hafta olduğu gibi Bordo-Mavili takımın teknik heyeti, hem Hugo hem de Edgar’dan dikkatli olmalarını ve hakemle gereksiz diyaloğa girmemelerini istedi. Bordo-Mavili ekibin yıllardır savunmada yaşadığı sıkıntıyı bu sezon çözen Vitor Hugo- Edgar ikilisinin Fenerbahçe derbisinde oynamaları çok kritik.

Bakasetas 4’te 4 peşinde

Bordo-Mavili formayla ilk 11’de çıktığı 3 maçta da gol atan Bakasetas, seriyi İstanbul’da da sürdürmek amacında. Denizlispor, Malatyaspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında galibiyeti getiren Yunan yıldız, Fırtına’nın yine en büyük hücum silahı. Özellikle Nwakaeme’nin yokluğunda 27 yaşındaki 10 numaranın yapacakları daha önemli hale geldi. Sezonun ilk yarısında Alanyaspor formasıyla 7 kez ağları havalandıran Bakasetas’ın toplamda 10 golü var. Trabzonspor’un mevcut kadrosundaki en skorer isim konumundaki Bakasetas, 2 gol daha atması halinde ise kariyer rekoruna ulaşacak.

Başakşehir ateş hattında

Süper Lig’in son şampiyonu Başakşehir, bu sezon ise kümede kalma mücadelesi veriyor. 24 puanla 18. sırada yer alan Turuncu-Lacivertliler, üst üste 4 maçtır kaybediyor. İstanbul ekibi ligde son galibiyetini ise 7 karşılaşma önce Ankaragücü karşısında aldı. Okan Buruk’un ardından göreve gelen Aykut Kocaman Başakşehir’e çare olamazken; Trabzonspor yaklaşık 3 hafta önce Süper Kupa Finali’nde rakibini devirmişti.