2019/2020 sezonunda 69 puan toplayarak şampiyonluğa ulaşan Başakşehir ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Sezon başından bu yana sakatlık sorunuyla uğraşan Başakehir'de, Süper Kupa maçında da 7 isim sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Boli Bolingoli dışında Nacer Chadli, Giuliano, Edin Visca, İrfan Can Kahveci ve Rafael'in de Trabzonspor'a karşı forma giymesi beklenmiyor. Trabzonspor’da ise Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Abdülkadir Ömür, Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.

Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir ile Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek. 27 Ocak Çarşamba günü Saat 20.45’te başlayacak ve A Spor’dan şifresiz yayınlanacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

Başakşehir - Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Mert - Uğur (Ponck), Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Berkay, Mahmut, Aleksic, Deniz, Crivelli, Ba

Trabzonspor: Uğurcan - Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Baker, Berat, Flavio (Abdülkadir Parmak), Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

İlki 1966 yılında oynanan ve Türkiye 1'inci Ligi'nin şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1981-1982 sezonu sonunda Devlet Başkanlığı Kupası adı altında oynandı. 1998 yılında ara verilen kupa mücadelesine, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlandı. Süper Kupa'yı en çok kazanan takım ise 16 kez ile Galatasaray olurken, Fenerbahçe 9, Beşiktaş ve Trabzonspor 8'er kez bu sevinci yaşadı. Başakşehir ise ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak.

Başakşehir'de kilit isimler yok

Başakşehir’de 3 haftadır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Visca, bordo-mavililere karşı da takımını yalnız bırakacak. Turuncu-lacivertlilerde moralleri bozan bir başka olay ise İrfan Can Kahveci’nin sakatlanması. Rizespor maçında adelesinden bir sorun yaşayan transfer döneminin gözde ismi İrfan, Trabzonspor karşılaşmasında görev alamayacak. Yine aynı müsabakanın 35. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Rafael de yarın sahada olmayacak futbolculardan bir diğeri.

Bu isimlerin yanı sıra Giuliano, Bolingoli, Caiçara ve Chadli de sakatlık dolayısıyla Süper Kupa mücadelesinde süre alamayacak.

Başakşehir tecrübeli

Turuncu-lacivertli takımda daha önce Süper Kupa sevinci yaşamış 4 isim bulunurken, Trabzonspor kadrosundaki oyuncular ise galip gelmeleri halinde ilk kez bu kupayla tanışacak. Başakşehir'de Mehmet Topal, Volkan Babacan, Mert Günok 2'şer kez, Hasan Ali Kaldırım ise 1 kez Süper Kupa sevinci yaşadı.

Abdullah Avcı Süper Kupa'da ilk peşinde

Bordo-mavili takımın başına geçtiği günden beri önemli bir çıkışa imza atan teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'de 12 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. 8 galibiyete ve 3 beraberliğe imza atan tecrübeli teknik adam Trabzonspor'un başında yakaladığı yükselişi Süper Kupa ile süsleyerek kariyerinde bir ilke imza atmayı hedefliyor.

Süper Lig düzeyinde ilk kupasını kaldırabilir

Teknik Direktörlük kariyerinin en uzun süreli bölümünü İstanbul temsilcisi Başakşehir'de geçiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski takımına karşı saha kenarında taktik savaşı verecek. Sahadan galibiyetle ayrılması halinde Süper Lig düzeyinde bir takımın başında ilk kupasını kaldırmış olacak. Teknik adam olarak 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı şampiyonluğu ve 2005'te 17 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Avcı, iki kez oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalini ise penaltılar sonucu Beşiktaş ve Konyaspor'a karşı kaybetmişti.

Abdullah Avcı, eski takımlarına karşı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul çıkarmasında eski takımlarına karşı mücadele verecek. İstanbul'da ilk olarak 27 Ocak Çarşamba günü Başakşehir ile Süper Kupa finalinde karşılaşacak olan deneyimli teknik adam ardından Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda lider Beşiktaş ile karşılaşacak. Süper Kupa finalinden moralli ayrılmak isteyen Avcı , siyah-beyazlıların karşısına yüksek motivasyonla çıkıp bordo-mavili takımı zirveye bir adım daha yaklaştırmayı planlıyor.

Süper Lig'in 6. şampiyonu Başakşehir

Medipol Başakşehir, 2019/2020 sezonunu zirvede tamamlayarak Süper Lig'in 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Süper Lig'in geride kalan 61 sezonunda yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray , Trabzonspor ve Bursaspor, şampiyonluğa uzanan takımlar olmuştu.Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de bu unvana sahip 6. takım olarak büyük bir başarıya da imza attı.

Trabzonspor, 9. kez Türkiye Kupası'nı kazandı

Trabzonspor, 15. kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004 ve 2009-2010 sezonlarında da kupayı kazanmıştı.

Trabzonspor, Galatasaray'ın 18 kezle en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakaladı. Türkiye Kupası'nda 10 yıllık hasretini sonlandıran bordo-mavili takım, iki yılı aşkın süredir görevde bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde ilk kupasını elde etti.