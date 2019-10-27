Süper Lig'de 9. haftanın kananış mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son üç maçından da galip ayrılarak zirve yarışında iddialı konuma gelen Trabzonspor bu maçı kazanarak hem galibiyet serisini sürmeyi, hem de lider Alanyaspor ile puanını eşitleyerek zirveye ortak olmayı hedefliyor. Başakşehir ise güçlü rakibi karşısında kazanarak zirve yolunda bu önemli üç puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir'de Aleksic oynamayacak!

Son 6 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan toplarken, konuk Trabzonspor'un ise 15 puanı bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte, omzundaki sakatlığı süren Danijel Aleksic bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da kadro değişiyor

Trabzonspor’da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ile Ogenyi Onazi’nin sakatlıkları devam ediyor. Abdülkadir Ömür ve Obi Mikel bu maçın kadrosuna alınmadı.

Teknik direktör Ünal Karaman’ın, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadıkları Krasnodar maçının 11’inden farklı olarak Başakşehir karşısında 4 değişikliğe giderek savunmada Fernandes ile Campi’nin yerine Hüseyin ile Hosseini’ye, orta sahada Abdulkadir Parmak’ın yerine Mikel’e, hücum hattında ise Yusuf’un yerine Sturridge’ye forma vermesi bekleniyor.

Başakşaher ile 23. randevu...

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 23’üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor'un 9, Başakşehir’in ise 7 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 36 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü.



