Bir yanda son şampiyon Başakşehir, diğer tarafta Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor ... İki dev, Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geliyor. Sezon başından bu yana sakatlık sorunuyla uğraşan Başakehir'de, Süper Kupa maçında da 7 isim sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Junior Caiçara ve Boli Bolingoli dışında Nacer Chadli, Giuliano, Edin Visca, İrfan Can Kahveci ve Rafael de Trabzonspor'a karşı forma giyemiyor. Trabzonspor’da ise Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Abdülkadir Ömür, Süper Kupa Finali'nde yok.

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MAÇ BAŞLADI

6' Başakşehir savunmasından seken top Ekuban'ın önünde kaldı. Ganalı'nın attığı şut Ponck'a temas etti ve kornere çıktı. Trabzonsporlu futbolcular, topun Ponck'un eline çarptığını belirtip Yaşar Kemal Uğurlu'ya itiraz ettiler. VAR'da incelenen pozisyonda penaltıya sebebiyet verecek bir müdahale olmadığı tespit edildi.

12' İstanbul Olimpiyat Stadı'nda karla karışık yağmur yağışı devam ediyor. Orta alandaki karşılıklı top kayıpları nedeniyle tempo bir hayli düşük.

16' Azubuike'nin ceza alanına doldurduğu topu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı. Hugo'nun müdahalesiyle yerde kalan Demba Ba penaltı bekledi ancak Yaşar Kemal Uğurlu 'devam' dedi.

17' Trabzonspor'un hızlı hücumunda topla buluşan Ekuban, sol kanattan koşu yapan Djaniny'yi topla buluşturdu. Topu kontrol eden Djaniny, pasını Nwakaeme'ye aktardı. Nwakaeme'nin ceza sahası önünden attığı şut savunmadan sekti ve Mert Günok'ta kaldı.

22' Berat Özdemir'in uzaktan yaptığı ve kaygan zeminde daha da hızlanan sert şutu Mert Günok iki hamlede kontrol etti.

24' Sol kanattan Ekuban'ın çevirdiği topu savunma uzaklaştıramadı, Nwakaeme ceza alanı dışından denedi ancak top savunmadan döndü.

28' Maçtaki ilk sarı kart Başakşehir kaptanı Epureanu'ya çıktı. Ekuban'a kayarak müdahale yapan Moldovalı stoper, sarı kart gördü.

29' Başakşehir ceza alanına doldurulan top sol çaprazda Nwakaeme'nin önünde kaldı, onun vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

37' Trabzonspor tehlikeli geldi. Savunma arkasına koşu yapan Djaniny'in dar açıdan yaptığı vuruşu Mert güçlükle çeldi.

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Başakşehir - Trabzonspor ilk 11'ler:

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz, Aleksic, Fernandes, Demba Ba

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Başakşehir - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Başakşehir ile Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelyor. Saat 20.45’te başlayan ve A Spor’dan şifresiz yayınlanan mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu.