Başakşehir - Trabzonspor maç sonucu: 2-2 (Başakşehir - TS ÖZET)

Süper Lig'de oynadığı son üç maçından da galip ayrılarak zirve yarışında iddialı konuma gelen Trabzonspor, deplasmanda Medipol Başakşehir’le karşılaştı. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak hem galibiyet serisini sürmeyi, hem de lider Alanyaspor ile puanını eşitleyerek zirveye ortak olmayı hedefliyordu fakat Başakşehir engeline takıldı.

61.dakikada Trabzonspor, Daniel Sturridge ile golü bulurken, 66'da Visca ve 79'da Srtel'in attığı gollerde kalesini kapatamadı. Mücadele tam bu skorla sona erecek derken, 90+6'da Sörloth sahneye çıktı. Norveçli'nin golü skoru belirledi ve mücadele 2-2 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

20. dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. Crivelli ile paslaşan İrfan Can Kahveci, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. İrfan'ın yerden sert vuruşunda kaleci Uğur, harika bir kurtarışa imza attı.

26. dakikada Başakşehir direğe takıldı. Mahmut'un pasında Visca, Crivelli'nin önüne topu yumuşattı. Golcü futbolcunun gelişine yaptığı sert vuruş üst direkten oyun alanına döndü.

37. dakikada Trabzonspor üst üste net fırsatlardan yararlanamadı. Sörloth’un ceza sahası içine pasında sol çaprazda Nwakaeme’nin yerden şutunu kaleci Mert ayaklarıyla çıkardı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topun gelişine Sosa’nın ceza yayı sağ çaprazından sert şutunda altıpas gerisindeki Sörloth meşin yuvarlağa ayak koydu. Mert’ten dönen meşin yuvarlak yeniden Norveçli futbolcunun önünde kaldı. Karambolde bu oyuncunun yaptığı vuruşta çizgi üzerindeki Skrtel kafayla topu tehlike bölgesinin dışına gönderdi.

45. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren İrfan Can Kahveci’nin sağ ayağıyla şutunda top üstten farklı şekilde auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Trabzon golü buldu

GOL | 60. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Kullanılan kornere iyi yükselen Sörloth, kafa vuruşunu yaptı. Top Martin Skrtel'in eline çarpınca hakem Ali Palabıyık, beyaz noktayı gösterdi. Skrtel, pozisyonun ardından sarı kart gördü. Topun başına geçen İngiliz golcü Daniel Sturridge, Mert'i ters köşeye yatırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İngiliz forvet, gol sevincini klasikleşen dansıyla yaptı.

Başakşehir'den cevap gecikmedi

GOL | Edin Visva'nın muhteşem pasında Crivelli, ceza sahasının hemen içinde topa dokunmaya çalışırken, Uğurcan Çakır'ın müdahelesiyle yerde kaldı. Ali Palabıyık, ikinci kez penaltı noktasını gösterirken, genç kaleci pozisyonun ardından sarı kartla cezalandırıldı. Penaltıyı kullanan Visca, golü buldu ve skoru eşitledi.

GOL | Başakşehir öne geçti. Penaltıya sebebiyet veren Martin Skrtel, 79. dakikada Uğurcan'dan dönen topu tamamlayarak Başakşehir'i öne geçirdi.

90+6'da Sörlorth hayat verdi

90+6. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Yusuf Sarı’nın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda altıpasta iyi yükselen Sörloth, kafayla topu sağ köşeden ağlara gönderdi ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

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Başakşehir 11'i: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Kamil Ahmet, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth