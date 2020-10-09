Başakşehir, Trabzonspor hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü

Başakşehir, Süper Lig’in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

09 Ekim 2020, Cuma 21:00 Son Güncelleme:
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Başakşehir, Trabzonspor hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig’in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, turuncu-lacivertli oyuncular sabah antrenmanında salonda ağırlık çalıştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen akşam idmanı ise ısınma ile başladı. Pas oyunuyla süren antrenman orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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