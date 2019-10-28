Başakşehir - Trabzonspor canlı yayın (Başakşehir - TS canlı)

Süper Lig'de oynadığı son üç maçından da galip ayrılarak zirve yarışında iddialı konuma gelen Trabzonspor, deplasmanda Medipol Başakşehir’le karşılaşıyor. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak hem galibiyet serisini sürmeyi, hem de lider Alanyaspor ile puanını eşitleyerek zirveye ortak olmayı hedefliyor. Başakşehir ise güçlü rakibi karşısında kazanarak zirve yolunda bu önemli üç puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

MAÇ BAŞLADI

20. dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. Crivelli ile paslaşan İrfan Can Kahveci, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. İrfan'ın yerden sert vuruşunda kaleci Uğur, harika bir kurtarışa imza attı.

**

Başakşehir 11'i: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Kamil Ahmet, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth