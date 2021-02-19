Başakşehir - Trabzonspor CANLI

Trabzonspor, Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir’e konuk oluyor. Süper Lig’de son 6 maçını kazanan Bordo Mavililer, Başakşehir’i mağlup etmesi halinde galibiyet serisini 7’ye yükselterek son 17 sezonun en iyi serisini yakalayacak. Cezalı, sakat ve koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle 11 oyuncusu eksik olan Trabzonspor, buna rağmen ligde sıkıntılı günler geçiren rakibi karşısında maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Ligde son 7 maçını kazanamayan Başakşehir ise kötü gidişata formda rakibi karşısında son vermeye çalışacak. Bordo-Mavililer’de 7’si korona pozitif olmak üzere toplam 11 eksik var. Başakşehir’de ise tam 10 oyuncu sakat. Her iki takım da önemli yıldızlarından yoksun şekilde 3 puan mücadelesi verecek.

Maçta ilk düdük çaldı.

Maçın ilk tehlikeli atağını Trabzonspor 25. dakikada gerçekleştirdi. Bordo Mavililer'de Ekuban, rakibinden topu kurtardı ve ceza sahası sol çaprazı dışından pasını Yunus Mallı'ya gönderdi. Yunus, kaleci Mert'i geçti ancak dengesini sağladıktan sonra topu kontrol edip içeriye ortasını gönderdi. Başakşehir savunması araya golü engelledi.

Başakşehir'de Deniz Türüç, Vitor Hugo ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlandı. Önce iğne ile oynamaya devam etti ancak 39. dakikada acıya daha fazla dayanamayarak yerini Gulbrandsen'e bıraktı.

45+4. dakikada bordo mavililer bir kez daha tehlikeli geldi. Sol kanattan ceza sahasına gönderilen ortada Bakasetas topu kontrol etti, kaleyi görüp şutunu attı ancak Başakşehir savunmasında Duarte, kaleye doğru giden topa son anda engel oldu. Dönen topa vuran Berat'ın şutu ise üstten auta çıktı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve Başakşehir - Trabzonspor maçının ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Başakşehir - Trabzonspor ilk 11'ler:

Başakşehir: Mert, Rafael, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mehmet Topal, Deniz Türüç, Berkay, Junior Fernandes, Crivelli

Trabzonspor: Kağan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Faruk Can, Flavio, Berat, Yunus Mallı , Bakasetas, Ekuban, Djaniny

Yedekler: Hakan Aydın, Adem Ağaoğlu, Hüseyin, Atakan, Ahmetcan, Süleyman Cebeci, Yusuf, Hakan Yeşil, Safa, Afobe

21 eksikli maç!

Zorlu 90 dakika öncesi her iki takımın eksiklerinden neredeyse 2 tane 11 çıkıyor! Trabzonspor’da tam 7 futbolcu, korona virüs testleri pozitif sonuçlandığı için kadroda yok. Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen sakat. Fırtına’nın kilit ismi Nwakaeme de kart cezalısı. Başakşehir’de ise 10 oyuncunun tedavisi sürüyor. Visca, Chadli, Ömer Ali, Aleksic, Giuliano, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Bolingoli, Caiçara ve Mete Kaan’ın sakatlığı bulunuyor. Bu isimlerin, 21 kişilik maç kadrosunda yer almaları beklenmiyor. Hem Abdullah Avcı hem de Aykut Kocaman, sahaya sürecekleri 11 konusunda sıkıntı yaşarken, esas problem yedek kulübelerinde. Her iki teknik adamın çok az hamle yapma şansı var.