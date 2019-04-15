Başakşehir teselli buldu

Kritik Beşiktaş deplasmanında yüzde 53 ile topa sahip olan, rakip sahada yüzde 71.6 pas isabetiyle oynayan ve özellikle ilk yarıda etkili bir performans gösteren turuncu lacivertliler yaşadığı mağlubiyetten sonra Galatasaray'ın aldığı 1 puan nedeniyle teselli buldu.

3'ÜNCÜ MAĞLUBİYET

Süper Lig'in 28'inci haftası geride kalırken 3 mağlubiyeti bulunan Turuncu lacivertliler, 3'üncü kez 2 golü kalesinde görmüş oldu. Ligin 2'nci haftasında Kasımpaşa deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Başakşehir, 14'üncü hafta kendi evinde Demir Grup Sivasspor'a yenildi. 18'inci haftada Trabzonspor deplasmanında 2 gol yemesine rağmen 4-2'lik galibiyet alan lider Başakehir, 28'inci haftada 3'üncü mağlubiyetini kalesinde 2 gol gördüğü Beşiktaş karşısında 2-1'lik skorla yaşadı.

ÜST ÜSTE EVİNDE 2 MAÇ

Başakşehir, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Çaykur Rizespor ve 30'uncu haftada oynanacak Göztepe mücadelelerini kendi evinde oynayacak. Turuncu lacivertliler 2 mücadelenin ardından Demir Grup Sivasspor mücadelesi için deplasmanda sahaya çıkacak. 32'nci hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Başakşehir sonrasında kritik Galatasaray deplasmanına çıktıktan sonra kendi evinde Aytemiz Alanyaspor maçı ile ligi sonlandıracak.

VİSCA YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, takımının Beşiktaş deplasmanından mağlubiyetle ayrılmasına rağmen yaptığı asistle yine bir mücadelede gole katkı sağladı. Bu sezon 13 asistle ligin asist lideri olan Visca, sezonun 2'nci yarısında oynanan 11 mücadelede 5 gol atarken, 6 golün de hazırlayıcısı oldu.

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)