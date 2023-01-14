Başakşehir ters geliyor!

17 haftada 34 puan toplayan Başakşehir, ligde son 4 maçından ise 10 puan çıkardı. Trabzonspor , Emre Belözoğlu yönetiminde oldukça formda olan rakibini yenip, ayağa kalkmayı hedefliyor. Ancak istatistikler, bu maçın oldukça zor geçeceğini gösteriyor. Öyle ki taraflar arasındaki son 14 lig karşılaşmasının sadece 1’ini Fırtına kazandı. O maç, 2020-2021 sezonunda 1-0’lık skorla deplasmandaydı. Akyazı’da Başakşehir’i hiç yenemeyen Trabzonspor, taraftarı önündeki 6 mücadelede 3 yenilgi ve 3 beraberlik elde etti. 14 maçlık tabloda ise Başakşehir’in 7 galibiyeti bulunuyor. Abdullah Avcı ve öğrencileri, kötü seriyi bu akşam bozmak istiyor. Karadeniz ekibi kazanması durumunda, 3. sıradaki rakibiyle puan farkını 2’ye düşürecek.

En büyük hucüm kozu: Maxi Gomez

Cezası nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyen Maxi Gomez, bugün ilk 11’e dönüyor. Teknik direktör AbdullahAvcı, Başakşehir karşısında Uruguaylı yıldıza çok güveniyor. Çıktığı son 4 lig maçında da skora katkı sağlayan 26 yaşındaki Uruguaylı santrfor, 2 gol, 2 asistlik performans göstermişti. Gomez’i rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşturmayı hedefleyen Avcı, kenar oyuncularına bu doğrultuda talimat verdi.