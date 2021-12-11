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Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: Takım karakter gösterdi

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer 2-1 kazandıkları Kasımpaşa sınavının ardından, "Takım karakter gösterdi ve kazanma isteği gösterdi. Çok memnunuz” dedi.

11 Aralık 2021, Cumartesi 19:00 Son Güncelleme:
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Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: Takım karakter gösterdi

Spor Toto Süper Lig 'in 16'ncı haftasında Medipol Başakşehir, evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

Kazanılan 3 puandan dolayı mutluluğunu dile getiren Erdinç Sözer, “Galibiyet için memnunuz. Maç beklediğimiz gibi mücadeleci bir oyun vardı. Sonuna kadar bırakmayan bir takım gördük. İlk devre pozisyonlar geldi. Devre arasında maçı kazanmak istediğimizi konuştuk. Son 20 dakika Kasımpaşa’nın değişikliğiyle baskı oldu, bir top kaybıyla gol yedik. Takım karakter gösterdi ve kazanma isteği gösterdi. Çok memnunuz” şeklinde konuştu.

 İSTANBUL (DHA)

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