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Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: Hedef kazanmaktı

Trabzonspor ile golsüz sona eren karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Sorumlusu, "Beraberlik iki takım için de iyi. Hedef kazanmaktı, bunun için üzgünüz" dedi.

25 Aralık 2021, Cumartesi 22:16 Son Güncelleme:
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Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: Hedef kazanmaktı

Süper Lig 'in 19. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir yenişemedi, sahadan 0-0'lık sonuç çıktı. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer mücadeleyi değerlendirdi.

Trabzonspor taraftarının Medical Park Stadyumu'nda çok güzel bir atmosfer yarattığını kaydeden Sözer, "Burada başarılı oynamak kolay değil, takımı tebrik ediyorum. Beraberlik iki takım için de iyi. Hedef kazanmaktı, bunun için üzgünüz. Emre Hoca ile birlikte güzel çalışıyoruz. Gelişmemiz çok güzel. Bir iki adım daha atmamız lazım" yorumunu yaptı. 

İsmi transfer dedikodularında çıkan Boşnak yıldızları Edin Visca'nın da durumuna değinen Sözer, "Visca için çıkan haberler doğru ancak durumu netleşmedi. Gelişme olunca duyarsınız. Açıklarız" dedi.

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