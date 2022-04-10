Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: Çok önemli bir galibiyet

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, galibiyetle döndükleri Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sözer galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Deplasmanda Sivas'ta kazanmak çok zor. Disiplinli bir takım, tehlikeli bir takım. Buradaki galibiyet çok önemli bir galibiyetti. Her maçı galibiyet için oynuyoruz. Bugün de zor bir maçta bunu başardık. Takımımızı tebrik etmek gerekiyor. 90 dakika güzel mücadele ettik. İstediklerimizi sahaya yansıttık. Hücum ve savunmada iyi şeyler yaptık. Yine de Sivas pozisyonlara girebildi. Ama kalecimiz Volkan gerçekten güzel bir performans gösterdi ve 4 pozisyonda iyi kurtarışlar yaptı. Bu maçı gol yemeden kapatmak istedik. Bunu da başardık. Son 2 maçta da gol yememiştik. Çok önemli bir maçta aldığımız galibiyetten dolayı mutluyuz" diye konuştu.

SİVAS, (DHA)







