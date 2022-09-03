Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Alanyaspor 'u 2-0 mağlup eden Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Önemli bir 3 puanın sahibi olduklarını belirten Belözoğlu, “Bizim için değerli bir üç puan oldu. Topa sahip olmak isteyen iki teknik adamın maçıydı. Rakip topa sahip olmak üzerine bir oyun anlayışı vardı. İlk 10 dakikadan sonra rakip daha çok topa sahip oldu. Pragmatik bir oyun oynadık. Geriden oyun kurarak oynadığımız bir oyun vardı. İkinci yarıda benzer bir senaryo oldu. Hızlı hücum yaptık. Genel anlamda istediğimizi aldığımız bir maç oldu. Düzeltmemiz gerekenler var. Oyuncularımız kazanmayı istedi. İyi bir rakip vardı” şeklinde konuştu.

Pro Lisans eğitimine başladığını belirten Belözoğlu, “Futbolu bırakmama 3-4 yıl hep bir teknik direktör olma hayaliyle bu mesleğe başladım. Genç hocaların başarılı olmasıyla pro lisans gündeme gelmeye başladı. Üzüldüğüm süreçler oldu. Hiçbir lisansımız yokmuş, liyakat sahibi olmadığımız gibi algı yapan bir kesim vardı. Sessiz kalarak, saha kenarında da işimizi iyi yaptık. Pro lisansa başladık. Bu mesleğin ciddiyetine, itibarına leke getirmeden bu mesleği yapacağım. Avrupa futbolunda ülkemi temsil eden bir teknik adam olmak için girizgah oldu” açıklamasında bulundu.

“KAZANMAYA AÇ BİR TAKIM“

Takımın yeni transferleri Keny ve Traore için de Belözoğlu, “Çok önemli değerli ve aynı zamanda kazanmaya aç oyuncular istediğimizi düşünüyorum. Kanamak isteyen bir oyuncu grubum var. Keny geçen sezon 1’inci Lig’in en değerli oyuncuydu. Bize çok katkı verecek. Traore kalitesi üst düzey, kendisini ispatlamış bir oyuncu. Kazanmak isteyen bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

“NET HEDEF KOYMAK İÇİN ERKEN”

Ligde hedef koymak için erken olduğunu dile getiren Belözoğlu, “Hedefimiz maç maç gitmek. Biz de şampiyonluk yaşadık. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Net bir hedef koymak için erken. Avrupa kupalarında her puan önemli. Ülke puanına hizmet ettik. Önceliğimiz gruptan çıkmak. Ülke puanı için iyi bir rol model olmak istiyoruz” dedi.

“MİLLİ TAKIM İÇİN YAKIN ZAMANDA OLACAK VE KOLAY BİR HEDEF DEĞİL”

Milli takımda görev alma hayali için de Belözoğlu, “Bir Türk olarak milli takımda olmak benim de hayalim. Yakın zamanda olacak ve kolay bir hedef değil. Gelişim içinde olan birisiyim. Kendi kulübümün başarısı için çalışacağım ve hakkımızda hayırlısı olsun” diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ SERT BİR TAKIM”

Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili de Belözoğlu, “Beşiktaş sert bir takım. Değerli oyuncular transfer ettiler. Bütün maçları kazanmak isteyen bir takım olarak gideceğiz. Büyük takımların sahasında oynamak daha zordur” dedi. (DHA)