Süper Lig 'in 19. haftasında Başakşehir, Trabzonspor deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. 4 maçlık yenilmezlik serisi Akyazı'da son bulan Turuncu-Lacivertliler'de teknik direktör Emre Belözoğlu son düdüğün ardından sert konuştu.

Genç çalıştırıcı özellikle Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut hakkında flaş ifadeler kullandı. Belözoğlu, "İlhan Palut bizden rahatsız, benden, Nuri'den rahatsız. Erken çıktığımızı dair düşünceleri olduğunu söylüyor. Biz İlhan Palut'un başarısından rahatsız değiliz. Devam etmesi, çok daha başarılı olması yönünde arzumuz, isteğimiz var" dedi.





Başarılı çalıştırıcı sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Türkiye'deki oyun mentalitesinin ve felsefesinin değişmesi gerekiyor. Biz de buna öncülük etmeye çalışıyoruz. Mutlaka hatalarımız vardır. Oyunda yeni yeni tecrübe ettiğimiz durumlar ortaya çıkıyor."

Belözoğlu maçla ilgili ise şunları söyledi:

"Karşımızda son senenin şampiyonu, çok önemli bir takım ile oynadık. Bizim adımıza sonuç itibarıyla üzüntü verici. Oyunun ilk yarısı Trabzonspor'un istediği gibi gitti. Oyunun belli bölümlerinde oyuna dahil olduk. Oyunun ikinci yarısında futbolcu arkadaşlarımızın göstermiş olduğu oyuna bağlılıkları ve motivasyonları bizi mutlu etti. Kaybetmek üzüntü verici ama futbolda bunlar var. Bizim önümüzde çok daha maçımız var ve bu ligin ilk üçünde kalmayı hedefliyoruz. Türkiye Kupası'nı kazanmak ve üstüne Konferans Kupası'nda da gidebildiğimiz yere kadar gitmek var. Bugün için üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Trabzonspor tebrik ederim."