Süper Lig 'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanına konuk oluyor. Turuncu-Lacivertliler'in teknik direktörü Emre Belözoğlu yıllarca formasını giyip, kaptanlığını yaptığı Sarı-Lacivertliler'e karşı mücadele edecek, duygusal anlar yaşayacak.

'Kendi oyunumuzla kazanmak isteyeceğiz'

Karşılaşma öncesinde konuşan genç hoca, "Kolay değil bu duygular. Fenerbahçe'yi çok sevdik. Güzel günler yaşadık, sıkıntılı günler yaşadık. Fenerbahçe hep gölümde kalacaktır. Fenerbahçe'ye 1 gün bile rakip olmak kolay olmasa bile elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kendi oyunumuza yakışır şekilde kazanmak isteyeceğiz. Kolay değil ama mesleğimizin gereği, formamızın gereği kazanmak isteyeceğiz" dedi.

'Kadıköy atmosferi...'

Belözoğlu, "Ligde en çok maç yapan 2 takımın maçı olacak. Biz de, Fenerbahçe de 19 maç oynadık. Sezona en iyi girmiş iki takımın maçı olacak. Her iki takım için de zor bir maç olacak. Fenerbahçe'nin, Kadıköy'ün atmosferi de mutlaka bu maçta etkili olacaktır. Biz de sağlam kalarak inşallah kazanan taraf olacağız" yorumunu yaptı.

Emre hoca sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Fenerbahçe taraftarının bendeki yeri her zaman ayrı. Bana hep sevgi ve teveccüh gösterdiler, hem tribünde hem sokakta. Bilsinler ki onlara rakip olmak hiç kolay olmayacak ama profesyonelliğin gereğini yerine getireceğiz."





İlgili Haberler Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Aynı anlayışla sahaya çıkacağız



