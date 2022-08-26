Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.

Başarılı teknik adam, açıklamalarında şunları dile getirdi:

"Gruplarda karşımıza çıkabilecek rakiplerle oynadık. Geniş bir kadrom var. Hem ligde hem Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz.

Avrupa'da oynanan maçlar bizim için milli maç havasında geçiyor. Ülke puanına katkı sağladığımız için de mutluyum. İyi bir başlangıç yaptık.

"HİÇBİR RAKİBİMİZDEN ÇEKİNMİYORUM"

Hem ligde hem de Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Geniş bir kadromuzun olması bizim de işimizi kolaylaştıracaktır.

Takımdaki bu başarının aslen payı futbolcuların. İlk geldiğimiz günden itibaren biz onlara bir oyun felsefesi inşa etmeye çalıştık. Baktığında karşılığını da alıyoruz.

Böyle devam edeceksek, hiçbir rakibimizden çekinmiyorum. Bizler her maçı ayrı ayrı senaryolaştıran ve takımımızı ona göre çalıştıran bir ekibiz. Ne kadar gücümüz varsa, nereye kadar gidebileceksek onu zorlayacağız."







