Başakşehir tek antrenmanla kampa devam etti

İSTANBUL, (DHA)- Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sabah yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertliler, Avusturya'nın Salzburg şehrindeki kampın 8'inci gününde sabah antrenmanıyla çalışmalarına devam etti. Futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas oyunu oynadı. Geniş alanda oyunla idman sona erdi. Başakşehir'de izinli Joseph Attamah antrenmana katılmadı. Alexandru Epureanu ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Başakşehir, yarın TSİ 12.00 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek.



FOTOĞRAFLI