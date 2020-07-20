Başakşehir taraftar için emniyetle görüştü

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu belli oldu. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, Trabzonspor'un Konyaspor'a sahasında 4-3 mağlup olması ve sahasında Kayserispor'u 1-0 yenmesi sonrasında ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Maç bitmeden kutlamalara başlayan İstanbul ekibinde maç sonrası coşkulu kutlamalar yaşandı. Hatta yönetimin stat çevresinde taraftarlar için hazırladığı dev ekranda maçı izlemek için gelen taraftarları stat içerisine girmesi için emniyetle aralarında yoğun bir görüşmeler yaşandığı öğrenildi.

Kulübün emniyetle görüşmelerinin olumsuz geçtiği kaydedildi.

Süleyman Hatısaru