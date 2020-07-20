Başakşehir taraftar için emniyetle görüştü
Süper Lig'in bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'de kutlamalar devam ediyor. Stat içerisinde yapılan kutlamaları daha da coşkulu hale getirmek için yönetimin emniyetle konuşarak taraftarların stadın içerisine alınması için ikna etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı öğrenildi.
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu belli oldu. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, Trabzonspor'un Konyaspor'a sahasında 4-3 mağlup olması ve sahasında Kayserispor'u 1-0 yenmesi sonrasında ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Maç bitmeden kutlamalara başlayan İstanbul ekibinde maç sonrası coşkulu kutlamalar yaşandı. Hatta yönetimin stat çevresinde taraftarlar için hazırladığı dev ekranda maçı izlemek için gelen taraftarları stat içerisine girmesi için emniyetle aralarında yoğun bir görüşmeler yaşandığı öğrenildi.
Kulübün emniyetle görüşmelerinin olumsuz geçtiği kaydedildi.
Süleyman Hatısaru