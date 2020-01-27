Başakşehir tamam, sıra onlarda!

Sezonun ikinci yarısı, Sarı-Lacivertliler için müthiş başladı. Zorlu bir fikstüre sahip olan Fenerbahçe, önce Gaziantep deplasmanında 2-0 kazandı. Ardından ligin en formda takımlarından Başakşehir ile karşılaşan Ersun Yanal’ın öğrencileri, güçlü rakibini adeta sahadan silerek 2-0 mağlup etti. İki zorlu mücadeleden 6 puan çıkaran Kanarya, taraftarıyla birlikte şampiyonluk havasına girdi.

Zoru, avantaja çevirecekler

Sarı-Lacivertliler için zorlu fikstür devam ediyor. Ancak Fenerbahçe, bu kritik virajı lehine çevirmeye kararlı. Ersun Yanal ve ekibi, ligde oynayacağı 4 maçın 3’ünde, zirve yolunda iddialı olan takımlarla kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, bu hafta Trabzon deplasmanına gidiyor. Sarı-Lacivertliler, ardından, sezonun ilk yarısında 3-1 kaybettiği ve şu anda 2 puan gerisinde yer alan Alanya’yı konuk edecek.

Yiğido, 32. haftada gelecek

Kanarya, 22. haftada Başkent’te Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. 23. haftada ise Türk futbolunun en önemli karşılaşmalarından biri, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak. Peş peşe zirve yolundaki rakipleriyle kozlarını paylaşacak olan Sarı-Lacivertliler, bunu fırsat olarak görüyor. Ersun Yanal ve öğrencileri bu maçları kazanıp, zirve yarışında lider Sivasspor ile baş başa kalmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe, Yiğido’yla 32. haftada Kadıköy’de oynayacağı maçla şampiyonluk yolunda avantajı ele geçirmenin hayalini kuruyor.

Yusuf Dursun