Başakşehir tam kadro!

Son haftaların en formda ekibi Başakşehir, Galatasaray deplasmanına tam kadro geliyor... Okan Buruk’un takımında İrfan Can ve Skrtel kadroya dönüyor, son maçta yedek soyunan Mahmut da bu kez ilk 11’de oynayacak.

21 Kasım 2019, Perşembe 06:01
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Başakşehir tam kadro!

Galatasaray’daki sakat oyuncuların aksine, Başakşehir cephesinde üst üste sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Takımın yıldızı İrfan Can Kahveci, sakatlığını tamamen atlattı ve takımla çalışmalara katıldı. Aynı şekilde tecrübeli stoper Skrtel de, Galatasaray karşısında oynayacak duruma geldi. Son hafta Ankaragücü’ne karşı yedek soyunan Mahmut da milli takımdan iyi durumda döndü ve herhangi bir sıkıntısı bulunmuyor. Dolayısıyla Okan Buruk’un takımı, Galatasaray deplasmanına tam kadro halinde çıkacak.

Crivelli’yi kimse tutamıyor

Üstelik Turuncu-Lacivertliler’in form grafiği her geçen hafta yükseliyor. Süper Lig’de 9 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir’in, 5 galibiyeti, 4 de beraberliği bulunuyor. Lige yaptıkları kötü başlangıcın ardından, tekrar zirve yarışına katılan Başakşehir’de, Fransız santrfor Crivelli, 16 maçta attığı 9 golle göz kamaştırıyor.

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