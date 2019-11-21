Başakşehir tam kadro!

Galatasaray’daki sakat oyuncuların aksine, Başakşehir cephesinde üst üste sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Takımın yıldızı İrfan Can Kahveci, sakatlığını tamamen atlattı ve takımla çalışmalara katıldı. Aynı şekilde tecrübeli stoper Skrtel de, Galatasaray karşısında oynayacak duruma geldi. Son hafta Ankaragücü’ne karşı yedek soyunan Mahmut da milli takımdan iyi durumda döndü ve herhangi bir sıkıntısı bulunmuyor. Dolayısıyla Okan Buruk’un takımı, Galatasaray deplasmanına tam kadro halinde çıkacak.

Crivelli’yi kimse tutamıyor

Üstelik Turuncu-Lacivertliler’in form grafiği her geçen hafta yükseliyor. Süper Lig’de 9 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir’in, 5 galibiyeti, 4 de beraberliği bulunuyor. Lige yaptıkları kötü başlangıcın ardından, tekrar zirve yarışına katılan Başakşehir’de, Fransız santrfor Crivelli, 16 maçta attığı 9 golle göz kamaştırıyor.