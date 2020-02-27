Bu sezon UEFA Ülke Sıralaması’nda sezonu ilk 10 içinde tamamlamazsak, 2020-21 Süper Lig şampiyonumuz bile 2021- 22 Devler Ligi için ön eleme oynamak zorunda kalabilir. 11. sırayı kaybetmek ise bu yolda tüm şansımızı kaybetmemiz anlamına geliyor. İşte böylesine kritik bir dönemde 5 takımla başladığımız Avrupa Kupası macerasında beklemediğimiz sonuçlar alırken, Avrupa Ligi’nde son 32 Turu’na kalarak adeta Türkiye’yi tek başına uçurumun kıyısında tutan Başakşehir’in, Sporting Lizbon’a ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup olması, tehlike çanlarının daha yüksek seviyede çalmasına neden olmuştu.

Hemen üstümüzdeki Ukrayna’nın tek temsilcisi Shakhar Donetsk, ilk maçta aynı turnuvada Benfica’yı 2-1 yendi ve elde ettiği 400 puanla ülke puanını 33.900’a çıkardı. Türkiye, geçen haftayı mağlubiyetle kapattığı için puan alamayıp, 32.800’de kalırken altımızdaki iki takımlı Avusturya, bizim için asıl tehlike oldu.

Başakşehir - Sporting Lizbon maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.55'te başlayacak. Miguel Lahoz'un düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Başakşehir - Sporting Lizbon muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skertel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut, Visca, İrfan Can, Elia, Demba Ba

Sporting Lizbon: Maximiano, Ristowski, Llori, Neto, Coates, Acuna, Plata, Wendel, Battaglia, Vietto, Sporar

Gözler Avusturya’da

Kupa 2’de Salzburg, Frankfurt’a Almanya’da 4-1 yenilip, bizi sevindirirken, rakibimizin diğer temsilcisi LASK, AZ Alkmaar’la Hollanda’da 1-1 berabere kalıp, 200 puanla ülke puanını 32.325’e yükseltti ve bizimle aradaki puan farkını da 475’e indirdi.

Bu akşam Başakşehir’in hem kazanması hem de turu geçmesi, Avusturya ekiplerinin ise elenmeleri, Türk futbolu adına kritik önem taşıyor. Çünkü 11. sırayı kaptırırsak, bu işin şakası yok; 2 sezon sonra Süper Lig şampiyonumuz, Devler Ligi için ön eleme oynayacak!

Başakşehir nasıl tur atlar?

Sporting ile Başakşehir arasında Portekiz’de oynanan ilk maçı ev sahibi takım 3-1 kazandı. Başakşehir’in son 16 turuna kalabilmesi için, gol yemeden 2 gol atması ya da gol yemesi halinde üç farklı galip gelmesi gerekiyor. Turunculacivertli ekibin 90 dakikayı 3-1 önde kapatması durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek.

Tek eksik Enzo Crivelli

Başakşehir’de Sporting Lizbon maçı öncesi tek eksik bulunuyor. Turuncu-Lacivertli ekibin hücumdaki en önemli isimlerinden Fransız oyuncu Enzo Crivelli, kart cezalısı olduğu için bu önemli mücadelede forma giyemeyecek. Portekiz ekibinde de savunmada görev yapan Luis Neto, kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.

Okan Buruk: Kazanacağız!

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk maçta istedikleri performansı sergileyemedikleri için dezavantajlı olduklarını belirterek, “Ancak her şeye rağmen tur şansımız var. Son ana kadar bunun için mücadele edeceğiz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ülke puanımız için elimizden geleni yapacağız” değerlendirmesini yaptı.

Gökhan İnler: Taraftar desteğiyle

Sporting maçını değerlendiren Gökhan İnler, “Avrupa Ligi’nde önemli bir maça çıkacağız. 180 dakikada turu geçmek için mücadele ediyoruz. İlk maçı kaybettik. Ama bu karşılaşmayı taraftarın desteğiyle kazanarak tur atlamak istiyoruz” dedi. İnler, “4-5 senedir zirveye oynayan bir takımız. Okan hoca gayet iyi bir iş başardı. Şu anda lideriz” diye konuştu.