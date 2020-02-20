Başakşehir, Sporting Lizbon deplasmanında avantaj peşinde

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Portekiz’in Sporting CP takımı ile karşılaşacak olan İstanbul Başakşehir, Portekiz’den avantajlı bir skorla dönüp tur kapısını aralamak istiyor.

Tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Ligi´nde gruptan çıkma başarısı gösteren Başakşehir, son 32 turunda yarın saat 20.55’te güçlü rakibine konuk olacak. Jose Alvalade Stadyumu’nda oynanacak olan mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu´ndan Anthony Taylor yönetecek.

Temsilcimiz Başakşehir’de kritik mücadele öncesinde Brezilyalı oyuncu Robinho ve Mehmet Topal dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor.

Rakipte önemli eksikler

Sporting’de Başakşehir maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Portekiz ekibinde kaleci Renan Ribeiro, savunma oyuncusu Jeremy Mathieu ve takımın en golcü isimlerinden biri olan Luiz Phellype’nin sakatlıkları bulunuyor. Bu üç oyuncu, Portekiz ekibinin antrenmanında yer almazken Başakşehir mücadelesinde forma giymeleri beklenmiyor.

En önemli yıldızı gitti

Portekiz Ligi’nde lider Benfica’nın 18 puan gerisinde 36 puanda 4. sırada yer alan Sporting, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet 2 beraberlik alarak 12 puan topladı ve grubunu 2. sırada tamamladı. İç sahada oynadığı 3 maçı da kazanan Portekiz ekibi, bu maçlarda 7 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü.

Takımın en önemli oyuncusu olarak gösterilen Bruno Fernandes´i ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’a satan Portekiz temsilcisi, Slovan Bratislava’dan Andraz Sporar’ı kadrosuna kattı.

Muhtemel 11’ler:

Sporting: Maximiano, Acuna, Coates, Neto, Ilori, Ristovski, Camacho, Battaglia, Wendel, Cabral, Sporar (T.D.: Silas)

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skertel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, Visca, İrfan Can, Demba Ba, Crivelli (T.D.: Okan Buruk)

İşte ülke puanının önemi

Şu anda sıralamada 11. basamakta bulunan Türkiye son derece kritik bir süreçte. Başakşehir’in 2-1’lik galibiyetiyle 2019-2020 güncel puanımız 4.200’e çıktı. 12. sırada bize çok yakın olan Avusturya 2 takımı; LASK Linz ve Salzburg’la yoluna devam ediyor. 32.125 puana sahipler. Şu anda 10. sırada olan Ukrayna bu sezon 4.600 puan topladı ve 33.500 puana sahip. Ukrayna sadece Shakhtar Donetsk’le turnuvada yer alıyor.

11. sırayı korumanın avantajı ise şu anda Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda Avrupa’nın 5 büyük liginin takımları kalması. Yani bu sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu kendi liginde de Devler Ligi’ni garantilerse, 2021-22 sezonu için oluşacak kontenjanı 11. sıradaki ülkenin şampiyonu dolduracak ve 2020-2021 ligi şampiyonumuz direkt Devler Ligi’ne gidecek.

Okan Buruk: Ülkemiz için

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ülke puanına dikkat çekti.

Deneyimli teknik adam, “Bizim için çok şey ifade eden bir maç. Buradan avantajla dönebiliriz. Turu geçmek kadar ülke puanına yapacağımız katkı da çok önemli. Sorumluluklarımızın farkındayız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

MİNİ YORUM – Tunç Kayacı

Dış saha fobimiz yok

Başakşehir, Lizbon’da zorlu bir mücadeleye çıkacak. Portekiz takımları her zaman güçlü dinamik ve fizik kaliteleri oldukça yüksektir.

İç sahada kaybetmeyen Sporting’e karşı deplasmanda oynamanın zorluğu bilinen bir gerçek. Ancak gruptan çıkarken büyük bir özgüven kazandık. Son maçımızda deplasmanda o dönemde Alman Ligi’nde lider olan Gladbach’a karşı tek şansımız vardı.

Başakşehir’e, kadronun kalitesine güveniyorum. Okan Buruk’un öğrencileri dış saha fobisi olmayan bir ekip olarak Lizbon’da hem iyi futbol hem de avantajlı bir skor yakalayacağına inanıyorum.

Kaleci Mert’ten başlayan ve Demba Ba ile biten içi dolu 11’e gönülden başarılar...

MİNİ YORUM – Norberto Lopes (Portekiz Journal de Noticias yazarı Norberto Lopes, bu akşamki maç öncesi Sporting’i yorumladı)

Hücum ve savunmada sorunları var

Sporting’in, bu mücadele öncesinde önemli sorunları var...

Ara transfer döneminde takımın en önemli oyuncusu Bruno Fernandes’i, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’a sattılar. Yıldız 10 numaranın takımdan ayrılması, hücum hattında etkinliğinin azalmasına yol açtı. Sporting, gollerine ek olarak asistleriyle de ön plana çıkan bir oyuncuyu kaybetti.

Buna ek olarak savunmada da sorunları var. Mathieu, sakatlığı sebebiyle yok. Ancak her şeye rağmen Avrupa Ligi’ne önem veriyorlar.

Başakşehir’in gücünü biliyorlar ancak onlar için kolay bir maç olmayacak.



