Transfer borsasının hareketlendiği Süper Lig’de dün bomba bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan’a sattığı Manuel da Costa’nın yerine Serdar Taşçı’yı alan Başakşehir’in bir stoper daha istediği ve Fenerbahçe’den Martin Skrtel için harekete geçtiği öğrenildi.

Turuncu- Lacivertliler sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Slovak oyuncuyu Sarı- Lacivertliler’den istedi. Bu teklif karşısında Fenerbahçe’nin ise Visca konusunu yeniden gündeme getirdiği öğrenildi. 2018’in son günlerinde Boşnak oyucu için nabız yoklayan ve 15 milyon Euro gibi hayli yüksek bir bonservis talebiyle karşı karşıya kalan Sarı-Lacivertliler, savunmasının kilit ismine transfer izni verirken, uzun süredir peşinde olduğu Visca transferini de gerçekleştirmeyi planlıyor.

Her an ayrılabilir

Öte yandan Skrtel’in menaceri Karol Csonto, Slovak oyuncunun sezon sonunu beklemeden Fenerbahçe’den ayrılma olasılığının hayli yüksek olduğunu ortaya koydu. Csonto, “Skrtel’i daha önce Barcelona istemişti. Doğru bir teklif gelirse Skrtel, Ocak ayında ayrılabilir. Fenerbahçe’den yeni bir sözleşme teklifi almadık” dedi.

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