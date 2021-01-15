Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 19. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor’la karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertlilerin 22 puanı bulunuyor. Üç maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta Gaziantep FK’yı 2-1 yenerek son veren Demir Grup Sivasspor da haftaya 22 puanla giriyor.

Eksikler

Medipol Başakşehir’de tedavileri süren Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Demir Grup Sivasspor’a karşı forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren kaleci Mert Günok’un bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

İrfan Can Kahveci ceza sınırında

Medipol Başakşehir’de bu sezon ligde 3 sarı kart gören İrfan Can Kahveci, kart ceza sınırında bulunuyor.

İrfan Can, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 20. haftada deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.



