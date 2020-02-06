Başakşehir, Sivasspor'a hazırlanıyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

06 Şubat 2020, Perşembe 16:11 Son Güncelleme:
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Başakşehir, Sivasspor'a hazırlanıyor

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi. Turuncu lacivertli takım, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.

DHA

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