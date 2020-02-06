Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi. Turuncu lacivertli takım, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.
DHA
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi. Turuncu lacivertli takım, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.
DHA
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