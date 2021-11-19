Başakşehir, Süper Lig ’in 13. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk 4 maçı kazanan Turuncu-Lacivertli ekip, üst üste 5. galibiyetini almayı hedefliyor. Son 5 haftada 1 mağlubiyet, 4 beraberlik alan Yiğidolar ise galibiyet hasretine zorlu deplasmanda son vermeye çalışacak. Başakşehir, 18 puanla haftaya 9. sırada girerken, Sivasspor 13 puanla 15. sırada yer alıyor.

Başakşehir-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Başakşehir-Sivasspor maçını Mete Kalkavan yönetecek. Yarın saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Başakşehir-Sivasspor muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Mahmut, Berkay, Chadli, Aleksic, Okaka

Sivasspor: Ali, Erdoğan, Goutas, Caner, Ziya, Fajr, Hakan, Sefa, Gradel, Henrique, Kayode

Başakşehir'de hafif sakatlığı bulunan Edin Visca'nın durumu maç saatinde belli olacak. Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye, Jorge Felix ve Koray Altınay’ın sakatlığı bulunurken, Uğur Çiftçi ve Mustapha Yatabare ise kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.